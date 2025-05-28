السكة الحديد: تشغيل قطارات مخصوصة بين الإسكندرية وكفر الدوار والعكس

كتب- محمد نصار:

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تشغيل عدد من القطارات المخصوصة خلال فترة الاحتفال بالمولد بين الإسكندرية وكفر الدوار والعكس، وذلك خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 1/6/2025، وحتى يوم الأحد الموافق 8/6/2025 بواقع عدد 3 رحلات يوميا ذهاباً وإياباً بعربات تحيا مصر طبقاً للجداول المرفقة.

وكذلك تم التأكيد على استكمال أو زيادة تركيب القطارات المتجهة من الإسكندرية إلى كفر الدوار والعكس والمقرر وقوفها بمحطة كفر الدوار بما يتناسب مع قوة الجر وأطوال الأرصفة.

وتأتي هذه الخطوة استجابة للإقبال الكبير المتوقع من الزائرين، وسعيًا لتوفير وسائل نقل آمنة ومريحة تسهم في تسهيل حركة السفر من وإلى كفر الدوار خلال فترة المولد.

وأكدت الهيئة أنها لا تدخر أي جهد للعمل على راحة جمهور الركاب، كما ناشدت الركاب، الالتزام بتعليمات السلامة وعدم التزاحم ، والتوجه إلى المحطات قبل موعد السفر بوقت كافٍ لضمان سهولة الصعود إلى القطارات، وكل عام وأنتم بخير.

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