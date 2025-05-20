أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 20-5-2025 في سوق العبور

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الملوخية، والفلفل الرومي، والباذنجان، والخيار، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 20-5-2025، بينما انخفضت أسعار البصل، والكوسة، والطماطم، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 6 جنيهات و11 جنيهًا، بتراجع 4 جنيهات.

البطاطس تتراوح بين 4 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 5 جنيهات و7.5 جنيه، بتراجع خمسين قرشًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 5 جنيهات و7.5 جنيه، بتراجع خمسين قرشًا.

الكوسة تتراوح بين 5 و10 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 5 و7 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 7 و10 جنيهات، بزيادة 3 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 5 و7 جنيهات.

الملوخية تتراوح بين 10 جنيهات و13 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الخيار الصوب يتراوح بين 8 جنيهات و11 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و11 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 30 و44 جنيهًا.

برتقال صيفي يتراوح بين 19 و25 جنيهًا، بزيادة جنيه.

يوسفي يتراوح بين 25 و45 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 40 و55 جنيهًا.