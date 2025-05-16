خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن والبيض وانخفاض الذهب

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الدواجن، والبيض، والحديد، والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الجمعة 16-5-2025 بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض اليوم الجمعة 16-5-2025 في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 16-5-2025 بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 16-5-2025 في سوق العبور

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الجمعة 16-5-2025 في سوق العبور

ارتفاع اللحوم واللبن وانخفاض العدس اليوم الجمعة 16-5-2025 بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض كبير في سعر الذهب اليوم الجمعة 16-5-2025 بمنتصف التعاملات