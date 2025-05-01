تراجع يصل لـ3%.. الذهب يتكبد خسائر خلال تعاملات اليوم بالأسواق العالمية

كتبت- آية محمد:

تراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.46% إلى نحو 3207 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

وخلال تعاملات اليوم فقد سعر الذهب العالمي نحو 31 دولارًا، حيث بدأ التعاملات على 3238 دولارًا للأونصة، بينما وصل حاليًا وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج إلى 3207 دولارًا للأونصة.

وجاء ذلك بسبب حالة الذعر بين الأسواق بزيادة احتمالات دخول الاقتصاد الأمريكي- أكبر اقتصاد على مستوى العالم- في حالة ركود بعد الإعلان عن انكماش الاقتصاد الأمريكي 0.3% في الربع الأول من 2025 للمرة الأولى منذ 2022.