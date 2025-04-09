هذه أسباب وصول سعر الذهب اليوم في مصر إلى مستوى تاريخي

كتبت- دينا كرم:

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي"، إن أسعار الذهب في مصر حققت قفزة تاريحية اليوم الاربعاء بعد أن وصل عيار 21 إلى 4445 جنيهًا للجرام، بدعم ارتفاع سعر الذهب في البورصة العالمية.

وارتفع سعر الذهب عالميًا اليوم بنسبة 3.36 % إلى نحو 3083 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

وأضاف نجيب أن الأحداث العالمية، وحرب الرسوم التجارية هي ما أدت إلى تحركات كبيرة في سعر الذهب العالمي، مدفوعة بتحركات في كل البورصات العالمية.

وأشار نادي أن السوق المصري سوق مفتوح على الخارج لذلك أي تأثير يصيب البورصات العالمية يصب في السوق المصري، وذلك لأن أسعار الذهب في مصر مرتبطة بالبورصة العالمية مما أدى إلى وصول الذهب محليًا إلى هذا السعر.

وأضاف أن ارتفاع سعر الدولار في مصر ووصوله إلى 51 جنيهُا له تأثير على ارتفاع أسعار الذهب محليًا حيث تتأثر أسعار الذهب بالبورصات العالمية، بالإضافة إلى سعر الصرف.

وتوقع نادي استمرار الأحداث العالمية وحرب الرسوم الجمركية، والتي من شأنها دفع أسعار الذهب للصعود خلال الفترة المقبلة، مرجحا أن يتجاوز السعر في البورصة العالمية 3100 دولار للأونصة، وأن يرتفع سعر الذهب محلياً فوق مستوى 4500 لعيار 21.

وارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2963 جنيهًا للجرام، وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3810 جنيهًا للجرام، وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4445 جنيه للجرام، وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5080 جنيها للجرام.

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