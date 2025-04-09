الذهب يقفز إلى مستوى تاريخي في مصر بحلول التعاملات المسائية اليوم

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 45 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الأربعاء، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، ليسجل مستوى قياسي جديد بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

وكان سعر الذهب ارتفع خلال منتصف التعاملات بنحو 60 جنيهًا، ليصل إجمالي مكاسبه على مدار اليوم 105 جنيهات.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2963 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3810 جنيهات للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4445 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5080 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 35660 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 50800 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 157988 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما سجل نحو 254000 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 3.27 % إلى نحو 3080 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.