ارتفاع الجوافة.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار الجوافة، والليمون، والبصل الأبيض، والباذنجان، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بينما تراجعت أسعار البصل الأحمر، والفلفل الرومي البلدي، والملوخية، مقارنةً بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3.5 جنيهات و5.5 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

البطاطس تتراوح بين 3.5 و7 جنيه، بتراجع جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 8 جنيهات و 12 جنيهًا، بتراجع جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 4.5 و10 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الكوسة تتراوح بين 5 و8 جنيهات، بزيادة 3 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 5 و10 جنيهات، بزيادة 3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 10 و15 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 7 و25 جنيهًا.

الملوخية تتراوح بين 12 و14 جنيهًا، بتراجع 6 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 4 و8 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 4 و8 جنيهات.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 10 و25 جنيهًا، بزيادة 8 جنيهات.

برتقال صيفي يتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيهًا.

يوسفي يتراوح بين 22 و32 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 75 و85 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.