"أرامكو" السعودية تفقد نحو 90 مليار دولار من قيمتها السوقية

كتبت- أمنية عاصم:

تراجع سهم شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو" بأكثر من 6% مع بداية جلسة اليوم الأحد، مسجلاً أدنى مستوى له منذ 5 مايو 2020، في انخفاض يُعد الأكبر منذ جلسة 8 مارس من نفس العام، لتفقد الأسهم ما يصل إلى 90 مليار دولار من قيمتها السوقية؛ وفقًا لتقرير الشرق بلومبرج.

وبهذا الهبوط، تقلصت القيمة السوقية للشركة إلى نحو 6 تريليونات ريال (1.6 تريليون دولار)، مقارنة بـ6.4 تريليون ريال عند إدراجها في السوق السعودية في ديسمبر 2019، ما يمثل تراجعاً بنسبة 7% عن الطرح الأولي، وفق التقرير.

ومنذ بداية العام، فقد السهم نحو 12% من قيمته، في ظل ضغوط متزايدة على أسهم الطاقة وسط تقلبات أسعار النفط ومخاوف تباطؤ الطلب العالمي.

السعودية تقود تراجعات أسواق الأسهم الخليجية

وأضاف التقرير، أن المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية واصل هبوطه – اليوم - للجلسة الثانية على التوالي في مستهل تداولات اليوم الأحد مقتفياً أثر بقية مؤشرات أسواق المال الخليجية وسط موجة خسائر حادة في أسواق المال الأميركية متأثرة بدخول الرسوم الجمركية الأميركية حيز التنفيذ والإجراءات التي تتخذها دول العالم المختلفة رداً عليها.

وهوى المؤشر "تاسي" أكثر من 6% مع افتتاح الجلسة مسجلاً 11167 نقطة، ليقود بذلك تراجع الأسواق الخليجية، وسط هبوط جميع الأسهم القيادية إذ خسر سهم "مصرف الراجحي" 6% و"أرامكو" 5% و"سابك" 4% و"الاتصالات السعودية" (stc) %4

وتكبدت أسواق الأسهم الخليجية بصفة عامة أكبر خسائرها اليومية منذ 2020 حيث انخفض مؤشر السوق الكويتية الأول ومؤشر بورصة قطر بأكثر من 5% لكل منهما في حين تراجعت بورصة مسقط 2.3% والبحرين حوالي 0.5%.، بحسب للتقرير.