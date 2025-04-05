المركزي يعتزم بيع أذون خزانة بقيمة 70 مليار جنيه غدا

كتبت- منال المصري:

يعتزم البنك المركزي المصري بيع أذون خزانة أجل 9 أشهر وسنة بقيمة 70 مليار جنيه خلال عطاء غدا الأحد، وفق بيانات منشورة على موقعه الإلكتروني.

يعمل البنك المركزي على بيع أذون خزانة بالنيابة عن وزارة المالية بشكل دوري كل أسبوع يومي الخميس والأحد بهدف جمع سيولة لسد عجز الموازنة وسداد التزاماتها.

وفي عطاء الخميس باع البنك المركزي، بالنيابة عن وزارة المالية أذون خزانة أجل 6 أشهر وسنة بنحو 42 مليار جنيه بأقل 44% عن معدل السيولة المستهدف بقيمة 75 مليار جنيه، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة المقدمة من المستثمرين.

وأذون وسندات الخزانة تشبه الأوراق المالية وتعد أحد الأدوات في يد وزارة المالية لجمع سيولة من المستثمرين بهدف سد عجز الموازنة بسبب زيادة النفقات عن الإيرادات.

وأذون الخزانة يتراوح أجلها بين (3 6 و9 أشهر وسنة) وهو عطاء قصير الأجل.