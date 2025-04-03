ارتفاع سعر الدولار في 9 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الدولار في 9 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و4 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياته يوم الخميس الماضي آخر يوم عمل في رمضان، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 9 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.54 جنيه للشراء، و50.64 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.54 جنيه للشراء، و50.64 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.54 جنيه للشراء، و50.64 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.54 جنيه للشراء، و50.64 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.54 جنيه للشراء، و50.64 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.56جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.54 جنيه للشراء، و50.64 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.54جنيه للشراء، و50.64 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

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