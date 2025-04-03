رويترز: أسعار النفط تتراجع إلى المنطقة السلبية بعد إعلان ترامب تعريفات جمركية جديدة

وكالات- منال المصري:

تراجعت أسعار النفط إلى المنطقة السلبية بعد أن ارتفعت بمقدار دولار واحد في تداولات ما بعد الإغلاق يوم الأربعاء، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض تعريفة جمركية متبادلة على شركاء تجاريين، مما أثار المخاوف من أن حربًا تجارية عالمية قد تؤثر على الطلب على النفط الخام، وفق ما نقلته رويترز.

وتم تسوية العقود الآجلة لخام برنت بزيادة قدرها 46 سنتًا، أي بنسبة 0.6%، عند 74.95 دولارًا للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بمقدار 51 سنتًا، أي بنسبة 0.7%، لتغلق عند 71.71 دولارًا.

وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية بمقدار دولار ثم تحولت إلى السلبية، تمامًا مثل عقد برنت، خلال مؤتمر صحفي لترامب يوم الأربعاء بعد الظهر، حيث أعلن عن فرض تعريفة على شركاء تجاريين مثل الاتحاد الأوروبي والصين وكوريا الجنوبية.

وروّج ترامب ليوم 2 أبريل باعتباره "يوم التحرير"، الذي سيشهد فرض رسوم جديدة قد تهز النظام التجاري العالمي.

في الوقت نفسه، تجاهل المستثمرون يوم الأربعاء بيانات مخزونات النفط الخام الأمريكية التي كانت تميل إلى السلبية.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات النفط الخام الأمريكية سجلت زيادة غير متوقعة بحوالي 6.2 مليون برميل الأسبوع الماضي.

قال المحلل في UBS، جيوفاني ستاونوفو: "التقرير كان سلبيًا من وجهة نظري، مع زيادة في المخزونات النفطية العامة ومخزونات النفط الخام، ولكن السوق اعتبره محايدًا، حيث أن الزيادة في المخزونات الخام كانت مدفوعة بزيادة حادة في واردات النفط الخام الكندية، ربما بسبب الخوف من فرض تعريفة جديدة."

عرض ترامب خلال مؤتمره الصحفي جدولًا يوضح البلدان والتعريفات الجمركية، لكنه لم يذكر أي تعريفة على كندا والمكسيك.

ومع ذلك، قال مسؤول رفيع المستوى لرويترز إن السلع التي تتماشى مع اتفاقية USMCA، بما في ذلك النفط، ستظل معفاة من التعريفات الجمركية.

وتقدم كندا نحو 4 مليون برميل يوميًا من نفطها الخام إلى الولايات المتحدة.

قد تؤدي سياسات ترامب الجمركية إلى زيادة التضخم، وإبطاء النمو الاقتصادي، وتصعيد النزاعات التجارية، وهي احتمالات قد تحد من مكاسب أسعار النفط.

وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في بنك ساكسو: "أسعار النفط توقفت عن الارتفاع الذي شهدته في الشهر الماضي، مع مقاومة لبرنت فوق مستوى 75 دولارًا، مع تحول التركيز الآن من تقليص العرض بسبب العقوبات إلى إعلان ترامب عن التعريفات وتأثيراتها السلبية المحتملة على النمو والطلب."

في الوقت الذي طمأنت فيه تصريحات من المكسيك بشأن عدم نية فرض تعريفة مماثلة على الولايات المتحدة، قال الرئيس المكسيكي كلوديا شينباوم يوم الأربعاء إن المكسيك لا تخطط لفرض تعريفة مضادة على الولايات المتحدة.

وأضاف جوش يونغ، الرئيس التنفيذي للاستثمار في Bison Interests: "النفط يتراجع قليلاً بسبب الأخبار، وقد يضيف بعض عدم اليقين التجاري والاقتصادي، ولكن أعتقد أن الناس كانوا قلقين من أن يكون الوضع أكثر تطرفًا."

كما هدد ترامب بفرض تعريفة ثانوية على النفط الروسي، وفي يوم الاثنين شدد عقوباته على إيران كجزء من حملته "الضغط الأقصى" لخفض صادراتها.

وبالإضافة إلى تعقيد الصورة العالمية للإمدادات، فرضت روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم، يوم الأربعاء قيودًا على طريق تصدير رئيسي آخر، حيث أوقفت ربطًا في ميناء نوفو روسييسك على البحر الأسود بعد يوم من فرض قيود على التحميلات من أنبوب رئيسي في بحر قزوين.

تنتج روسيا حوالي 9 ملايين برميل من النفط يوميًا، أي ما يقرب من عُشر الإنتاج العالمي. كما تصدّر موانئها النفط من كازاخستان المجاورة.

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