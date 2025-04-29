سعر الدولار اليوم يتراجع في 6 بنوك بنهاية تعاملات الثلاثاء

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 6 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرشين و3 قروش بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.68 جنيه للشراء، و50.78 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.78 جنيه للشراء، و 50.88 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.91 جنيه للشراء، و51.01 جنيه للبيع.