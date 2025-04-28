البترول تعد: لا انقطاعات كهرباء في الصيف لتخفيف الأحمال هذا العام

كتبت- دينا كرم:

أكد معتز عاطف، وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن مصر لن تشهد أي انقطاع في الكهرباء خلال الصيف المقبل.

وأوضح عاطف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، أن الوزارة تعمل بتنسيق كامل مع وزارة الكهرباء وبقية الوزارات لضمان توفير احتياجات البلاد من الطاقة.

وأشار عاطف، إلى أن الوزارة اتخذت استعدادات مسبقة لهذا الموسم، بما في ذلك تجهيز مراكب إعادة التغييز التي ستصل الشهر المقبل، بالإضافة إلى التعاقد على شحنات غاز كافية لتغطية احتياجات الصيف.

وأكد عاطف، على أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطط طوارئ مرنة قابلة للتنفيذ في أي وقت، مع العمل على تنفيذ مناقصات للحصول على أفضل الأسعار بصورة تنافسية.

وأضاف عاطف،أن الوزارة تسعى لتوقيع اتفاقيات طويلة الأجل، بدلاً من الاكتفاء بمناقصات شراء شحنات غاز حسب الحاجة، لضمان الاستقرار في تزويد البلاد بالغاز.

وأشار عاطف إلى أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا في زيادة الإنتاج من خلال مبادرات وطرح حوافز للشركاء من الشركات العالمية، مما أدى إلى توفير ما يعادل 1.5 مليار دولار من الفاتورة الاستيرادية خلال الستة أشهر الماضية. وزاد الإنتاج منذ يناير الماضي، مما أسهم في زيادة الإيرادات الوطنية.

وتابع أن مصر وقعت في فبراير الماضي اتفاقيتين مع قبرص، تهدفان إلى جلب الغاز من حقل "أفروديت" بالتعاون مع شركتي شيفرون وشل، وحقل "كرونوس" بالتعاون مع شركتي إيني وتوتال، مؤكدًا أن العمل جارٍ على قدم وساق لاستيراد الغاز بسرعة لضمان تحقيق أهداف مصر في أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة.

كما أشار إلى أن البحر الأحمر يعد منطقة واعدة للبحث والتنقيب، وأن الوزارة تعمل على إعادة تقييم المناطق البحرية وطرحها للاستثمار، بما يسهم في جذب المزيد من الشركاء والمستثمرين في الفترة المقبلة.