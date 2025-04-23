مصر تشارك في النسخة الرابعة من تحدي الابتكار الأفريقي التابع للاتحاد الأفريقي للاتصالات

كتبت- آية محمد:

شاركت مصر، ممثَلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصفتها رئيس مجموعة العمل الأفريقية المعنية بالذكاء الاصطناعي، في النسخة الرابعة من تحدي الابتكار الأفريقي، الذي نظمه الاتحاد الأفريقي للاتصالات بالتعاون مع شركة "هواوي" والاتحاد الدولي للاتصالات ومركز "iLabAfrica" بجامعة ستراثمور في نيروبي، كينيا.

وتنافس في نهائيات التحدي عشرة متسابقين من مالاوي وكينيا وتنزانيا ونيجيريا وسيراليون، كانوا قد ابتكروا حلولًا استثنائية لمعالجة مجموعة من التحديات على المستويين الوطني والإقليمي.

وشارك المتسابقون في برنامج تدريبي مكثف لمدة أسبوع، تضمن ورش عمل وجلسات إرشادية هدفت إلى تنمية مهاراتهم التكنولوجية ومهارات ريادة الأعمال.

وحاضر ممثل وزارة الاتصالات في الجلسة التدريبية الافتتاحية التي مهدت الطريق للنقاشات حول دور الذكاء الاصطناعي في تحقيق التنمية في أفريقيا، وما تمثله هذه التكنولوجيا من فرصة لمعالجة أبرز التحديات التي تواجه القارة.

وتناولت الفعالية موضوعات متنوعة، منها تطبيقات الذكاء الاصطناعي والشمول الرقمي وأنظمة الابتكار، كما أتاحت فرصة للمشاركين للتواصل مع خبراء وكبار صناع القرار في قطاع التكنولوجيا الأفريقي.

وجاءت مشاركة وزارة الاتصالات في إطار حرص مصر المستمر على دعم التعاون مع البلدان الأفريقية في مجالات التكنولوجيا والابتكار، والمساهمة في صياغة رؤية قارّية مشتركة لتحقيق التحول الرقمي المستدام.