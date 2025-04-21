أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين

كتبت- آية محمد:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنةً بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 4 و8 جنيهات.

البطاطس تتراوح بين 4.5 و8.5 جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و8 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 4.5 جنيه و8 جنيهات.

الكوسة تتراوح بين 9 جنيهات و17 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 15 و21 جنيهًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و14جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و15 جنيهًا.

الملوخية تتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 10 و14 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 12 و16 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 15 و27 جنيهًا.

برتقال صيفي يتراوح بين 9 جنيهات و19 جنيهًا.

يوسفي يتراوح بين 21 و37 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 70 و90 جنيهًا.