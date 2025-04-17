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مشتريات عربية تدفع مؤشرات البورصة للصعود بختام الجلسة

03:36 م الخميس 17 أبريل 2025

البورصة المصرية

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.10% عند مستوى 31062 نقطة، بختام جلسة اليوم الخميس.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.76% وزاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.44%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة مليون 42.53 جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 7.59 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 34.93 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 انخفض بنسبة 0.49 % عند مستوى 31030 نقطة، بختام جلسة اليوم الأربعاء.

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