"مدينة مصر" تربح 8.2 مليار جنيه خلال 2024 بزيادة 33.3%

كتبت أمنية عاصم:

أعلنت شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير زيادة صافي أرباحها خلال 2024 بنسبة 33.3% على أساس سنوي إلى نحو 2.82 مليار جنيه مقابل 2.12 مليار جنيه قبل عام، وفق إفصاح منسور لها بالبورصة اليوم.

وأوضحت الشركة أن حجم الإيرادات بلغ 8.2 مليار جنيه خلال 2024 مقابل 7.63 مليار جنيه عن 2023؛ بنسبة نمو تصل لـ 7.2%؛ وذلك بفضل استمرار الطلب والنمو القوي لإجمالي المبيعات التعاقدية.

وأضاف الإفصاح، أن المبيعات التعاقدية ارتفعت بنسبة 37.1% إلى نحو 40.99 مليار جنيه خلال 2024 مقابل 29.90 مليار جنيه عن 2023؛ بدعم استمرار معدلات الطلب القوية ومواصلة إطلاق مشروعات جديدة، حيث خلال الربع الأخير منفردًا سجلت الشركة مبيعات تعاقدية بقيمة 8.3 مليار جنيه.

وفي نفس الوقت حققت الوحدات المباعة تراجعًا بنسبة 11.7% لتسجل 4.8 مليار جنيه خلال العام الماضي مقابل 5.4 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من 2023، وفق البيان.

وحققت محفظة الأراضي نسبة نمو بنحو 33.8% لتسجل 12.8 مليار جنيه خلال العام الماضي مقابل 9.6 مليار جنيه عن العام الأسبق 2023.