تعرف على سعر الذهب ببداية التعاملات الصباحية اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

استقر سعر الذهب اليوم في مصر، ببداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات أمس المسائية.

سعر الذهب اللحظي

ووصل سعر الذهب عيار 14 عند 2750 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3535 جنيهًا للجرام.

وحقق سعر الذهب عيار 21 نحو 4125 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4714 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب عند 33000 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 47142 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 146614 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 235714 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.31 % إلى نحو 2910 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.