أشباه الموصلات المستقرة.. اكتشاف قد يستبدل جميع أنواع الوقود على الأرض

كتبت- آية محمد:

اكتشف باحثون من ألمانيا شيئًا في القارة القطبية الجنوبية قد يغير مفهوم الطاقة المتجددة في المناطق الباردة، وفقًا لما تم نشره على موقع العربية.

عادة، عندما نفكر في الطاقة المتجددة، تتبادر إلى أذهاننا الألواح الشمسية، أو توربينات الرياح، ولكن هذا لا يتناسب بأي شكل مع ظروف شديدة البرودة، مثل القارة القطبية الجنوبية.

ومع ذلك، عمل العلماء في ألمانيا على الفكرة، حيث بحثت مجموعة من جامعة هايدلبرغ وجامعة أولم ومركز هيلمهولتز في برلين في الطريقة الأكثر وعدًا لاستخدام ضوء الشمس لإنتاج الهيدروجين الشمسي في القطب الجنوبي.

وهذا يعني أن الهيدروجين يمكن أن يلمع، حيث يُنظر إليه على أنه مناسب لهذه المبادرة، وخاصة في مثل هذه الأماكن ذات الظروف الجوية القاسية.

الهيدروجين الشمسي: ثورة في الطاقة النظيفة

حل المشكلة يبدأ من إيجاد مواد فعالة للغاية يمكنها تقسيم جزيئات الماء باستخدام ضوء الشمس فقط، وفق ما ذكره موقع "Ecoportal".

ابتكر العلماء الألمان نوعًا فريدًا من مواد أشباه الموصلات المستقرة والتي تعمل حتى في درجات الحرارة شديدة البرودة في القارة القطبية الجنوبية.

ولا شك أن الخلايا الشمسية لا تزدهر أو تعمل بكامل طاقتها في ظروف شديدة البرودة، لكن هذه الخلايا يمكنها أن تعمل بشكل جيد.

هل يجب أن نقول وداعًا للوقود الأحفوري؟

وفقًا لتقرير العربية، إن الهدف الحقيقي من هذا المشروع هو تحقيق الاحتباس الحراري العالمي وتغير المناخ والاندفاع نحو إيجاد بدائل للموارد المتجددة.

وربما لن تكون نهاية الوقود الأحفوري فورية؛ ولكن تناول تفاحة واحدة في اليوم يغنيك عن زيارة الطبيب. فمع كل خطوة، سوف نتمكن من التخلص من الوقود الأحفوري الضار.

وهناك أمر آخر يجب أن نتذكره وهو أن استخدام الهيدروجين أو حرقه لا ينبعث منه الغاز أو النفط بل الماء، لذا يمكنك أن تتخيل مدى صداقته للبيئة.

وإذا تمكنا من حل مشكلة التخزين والبنية الأساسية، فإن هذه التكنولوجيا لن تفيد صناعة الطاقة فحسب، بل وأيضًا صناعة السيارات التي تعمل على إنتاج الوقود النظيف.

ووفقاً لشركة " Innovation Origins"، فإن عددًا قليلًا فقط من الناس يقيمون في العديد من محطات الأبحاث في القارة القطبية الجنوبية، ومع ذلك فهم يحتاجون أيضًا إلى الطاقة.

وهذا يستلزم عادة نقل البنزين والنفط الخام بالسفن المكلفة والمستهلكة للطاقة، وبالإضافة إلى ذلك، قد تتضرر البيئة الحساسة حتى من تسرب بسيط، لذلك، فإن أي شيء يمكن أن يتغير أمر ضروري.

خطوة ثورية

استغلال ألمانيا للقارة القطبية الجنوبية والتفكير في طرق لجعل المكان موفرًا للطاقة يعد خطوة ثورية، إن استخدام الهيدروجين سيفتح العديد من سبل الطاقة النظيفة التي ستغير المجتمع العالمي، إذا تم إجراء البحوث المناسبة وتنفيذها، فإننا نتطلع إلى مستقبل بيئي واضح.

ونتائج الدراسة، التي نُشرت في مجلة " Energy & Environmental Science"، قد تنطبق أيضًا على أماكن أخرى شديدة البرودة خارج القارة القطبية الجنوبية.

على سبيل المثال، في مناطق مثل شمال كندا وألاسكا وجبال الهيمالايا وجبال الألب المرتفعة أو جبال الأنديز، قد يحل الهيدروجين محل الوقود الأحفوري ويقضي على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، في مثل هذه الأجزاء النائية من العالم، قد يثبت الهيدروجين المولد بالطاقة الشمسية أنه فعال من حيث التكلفة.

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