انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الأربعاء



كتبت- دينا كرم

تراجع سعر الذهب بنحو 15 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه بتعاملات أمس المسائية.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2747 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3532 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 4120 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4709 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 32960 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 47090 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 146449 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 235450 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا



وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.12 % إلى نحو 2914 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.





