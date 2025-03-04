إعلان

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية الثلاثاء 4 مارس

02:22 م الثلاثاء 04 مارس 2025

سعر الذهب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الثلاثاء إلى نحو 4692 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4750 جنيهًا.

بناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 4156 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 3562 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 33250 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب البورصة المصرية البورصات العالمية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

تعطيل الدراسة بمدارس الإسكندرية بسبب الطقس السيئ
أمطار رعدية.. طقس خامس أيام رمضان في القاهرة الكبرى
صحتك في رمضان| 4 فئات ممنوعة من تناول الجبن القريش على السحور.. اعرف الأسباب
عاجل| ننشر البيان الختامي للقمة العربية.. الموافقة على خطة مصر لإعمار غزة (23 بندًا)
"المداح" يتراجع و"أشغال شقة جدا" الأول.. ترتيب المسلسلات الأعلى مشاهدة على "شاهد"