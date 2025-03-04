سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية الثلاثاء 4 مارس

كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الثلاثاء إلى نحو 4692 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4750 جنيهًا.

بناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 4156 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 3562 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 33250 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.