خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الدواجن والحديد وارتفاع الذهب

كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار الدواجن، والحديد، والجبن، خلال تعاملات اليوم السبت، بينما ارتفعت أسعار البيض والأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تواصل الارتفاع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار البيض اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الدواجن اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الحديد وارتفاع الأسمنت اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

60 جنيهًا لكيلو الليمون.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

تعرف على أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

انخفاض أسعار الجبن وارتفاع العدس اليوم السبت بالأسواق

سعر الذهب يواصل الارتفاع خلال منتصف تعاملات السبت