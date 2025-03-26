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سعر الذهب اليوم في مصر خلال منتصف التعاملات

12:41 م الأربعاء 26 مارس 2025

سعر الذهب

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كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو جنيهين، خلال منتصف تعاملات الأربعاء، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2850 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3664 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4275 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4886 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 34200 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 48860 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 151955 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 244300 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميا بنسبة 0.6 % إلى نحو 3018 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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