صور.. أول ظهور لـ"أيمن العشري" بعد أزمة الإدلاء بشهادته بالسعودية

كتب وتصوير- هاني رجب:

في أول ظهور إعلامي له بعد أزمة الإدلاء بشهادته بالسعودية، شارك أيمن العشري، عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة في سحور حزب الحركة الوطنية.

كان الاتحاد العام للغرف التجارية، أصدر بيانا توضيحيًا قبل يومين، حول ما تداولته بعض وسائل الإعلام، عن أنباء احتجاز أيمن العشرى، عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال الاتحاد، إن ما تم تداوله لا أساس له من الصحة، حيث زعمت بعض المواقع الإخبارية أن السلطات السعودية أوقفته فور وصوله إلى مطار المدينة المنورة، على خلفية نزاع قانوني مع أحد الشركات السعودية يعود إلى عام 2016، بل وزعمت بعض وسائل الإعلام احتجازه أو منعه من السفر.

وأضاف الاتحاد في بيان له، أن حقيقة الأمر أنه لم يكن احتجازًا أو توقيفًا، بل طُلب منه فقط الإدلاء بشهادته كشاهد في القضية تتعلق بتعاملات تجارية للشركة السعودية، الأمر الذي لم يستغرق أكثر من 10 دقائق، وهو زمن الإدلاء بشهادته كمتعامل مع تلك الشركة محل التحقيق.

وأشار الاتحاد إلى أن جهات التحقيق السعودية تعاملت مع الأمر بكل شفافية واحترافية حيث أن "العشري" لم يكن مطلوبًا على ذمة أي قضية، وإنما فقط كشاهد في قضية يتم التحقيق فيها.

وأقام النائب المهندس أسامة الشاهد رئيس حزب الحركة الوطنية حفل سحور الحزب بحضور عدد من رؤساء الأحزاب والنواب ورجال الأعمال ومنهم وزير الصناعة والتجارة السابق المهندس أحمد سمير، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، والدكتور باسل عادل رئيس حزب الوعي، والنائب مدحت بركات، والنائب عصام هلال عفيفي الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن، والنائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب ورئيس اتحاد الغرف التجارية، وأحمد الوكيل ورئيس الغرفة التجارية بالقاهرة.