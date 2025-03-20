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ارتفاع سعر الذهب في مصر بحلول التعاملات المسائية

04:32 م الخميس 20 مارس 2025

سعر الذهب اليوم

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، بحلول التعاملات المسائيةالخميس، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2860 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3677 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4290 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 4902 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 34320 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 49020 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 152452 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 245100 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.48% إلى نحو 3033 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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