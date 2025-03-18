ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الثلاثاء

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 13 جنيهًا، ببداية تعاملات الثلاثاء، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2815 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3620 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4223 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4826 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 33720 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 48260 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 150089 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 241300 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.58 % إلى نحو 3018 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.