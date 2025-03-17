أسعار النفط ترتفع بعد تعهد أمريكي بمواصلة الهجمات على الحوثيين

وكالات

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين بعد تعهد الولايات المتحدة بمواصلة هجماتها على الحوثيين في اليمن حتى يتوقفوا عن هجماتهم على الشحنات البحرية، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكر موقع (إنفستنج) الأمريكي أن عقود برنت ارتفعت بمقدار 48 سنتا، أو 0.7%، لتصل إلى 71.06 دولار للبرميل، في حين ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 47 سنتا، بنسبة 0.7%، لتصل إلى 67.65 دولار للبرميل.

ووفقا لوزارة الصحة التي يديرها الحوثيون، أسفرت الغارات الجوية الأمريكية عن مقتل 53 شخصا على الأقل، ما يجعل هذه العملية هي أكبر حملة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه في يناير الماضي، وقد تستمر الحملة لعدة أسابيع وفق ما أفاد به مسؤول أمريكي دون ذكر اسمه.

وارتفعت أسعار النفط قليلا الأسبوع الماضي، بعد أن توقفت سلسلة خسائر استمرت لثلاثة أسابيع بسبب المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي نتيجة تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة ودول أخرى.

وعلى الرغم من ذلك، تراجعت الأسعار قليلا بعد أن سجلت زيادة تزيد على 1% في بداية تداولات آسيا، وذلك بعد أن أظهرت البيانات الحكومية الصينية عن بداية مختلطة للعام، حيث تباطأ الإنتاج الصناعي في يناير وفبراير، بينما تسارع نمو مبيعات التجزئة بشكل طفيف.

كما كشفت الحكومة الصينية عن "خطة عمل خاصة" بهدف تعزيز الاستهلاك المحلي والتعافي الاقتصادي وسط موجة من الرسوم الجمركية الأمريكية ضد الصين، وهي من بين الشركاء التجاريين الرئيسيين.

وخفض محللو بنك جولدمان ساكس توقعاتهم لأسعار النفط، قائلين "إنهم يتوقعون أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا، بسبب الرسوم الجمركية المفروضة على دول مثل كندا والصين والمكسيك".