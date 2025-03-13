تعرف على أسعار باقات الإنترنت الهوائي لشركات الاتصالات

كتبت- آية محمد:

يلجأ بعض المستخدمين إلى الاعتماد على الإنترنت الهوائي بسبب عدم توافر خط أرضي لديهم، وتوفر شركات الاتصالات الأربعة في مصر "فودافون، أورنج، إي آند، و"وي"" مجموعة متنوعة من باقات الإنترنت الهوائي المنزلي لتلبية احتياجات المستخدمين المختلفة.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية أسعار باقات الإنترنت الهوائي التي تقدمها الشركات.

باقات الإنترنت الهوائي من فودافون:

40 جيجا: بسعر 250 جنيها.

135 جيجا: بسعر 450 جنيها.

250 جيجا: بسعر 720 جنيها.

400 جيجا: بسعر 1100 جنيه.

باقات الإنترنت الهوائي من إي آند:

30 جيجا: بسعر 225 جنيها.

90 جيجا: بسعر 340 جنيها.

140 جيجا: بسعر 450 جنيه.

225 جيجا: بسعر 650 جنيها.

350 جيجا: بسعر 1000 جنيه.

باقات الإنترنت الهوائي من أورنج:

40 جيجا: بسعر 250 جنيها.

70 جيجا: بسعر 325 جنيها.

140 جيجا: بسعر 450 جنيها.

240 جيجا: بسعر 700 جنيه.

350 جيجا: بسعر 1000 جنيه.

400 جيجا: بسعر 1100 جنيه.

باقات الإنترنت الهوائي من "وي":

WE Air 4G 250

40,000 ميجا بايت: بسعر 250 جنيه.

WE Air 4G 400

105,000 ميجابايت: بسعر 400 جنيه.

WE Air 4G 600

200,000 ميجابايت: بسعر 600 جنيه.

WE Air 4G 900

325,000 ميجابايت: بسعر 900 جنيه.

WE Air 4G 1100

400,000 ميجابايت: بسعر 1100 جنيه.