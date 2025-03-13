صعود جماعي لمؤشرات البورصة بختام جلسة اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.78% عند مستوى 31290 نقطة، بختام جلسة اليوم الخميس.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.57%، وزاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.78%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 73.09 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 99.27 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 172.3 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.37% عند مستوى 31049 نقطة، بختام جلسة أمس الأربعاء.