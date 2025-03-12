تعرف على سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
كتبت- أمنية عاصم:
استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس، بينما تراجع سعر بيع الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
البنك الأهلي: 13.43 جنيه للشراء، و13.5 جنيه للبيع.
بنك مصر: 13.43 جنيه للشراء، و13.5 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 13.43 جنيه للشراء، و13.5 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 13.45 جنيه للشراء ، و13.5 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 13.45 جنيه للشراء، و13.5 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.
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