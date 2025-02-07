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ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

10:58 ص الجمعة 07 فبراير 2025

أسعار الحديد والأسمنت

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كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 38361.94 جنيه، بزيادة 262.18 جنيه.

سعر طن حديد عز: 40331.03 جنيه، بزيادة 93.48 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 3052.72 جنيه، بزيادة 55.14 جنيه.

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