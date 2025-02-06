ارتفاع طفيف في أسعار النفط بعد رفع أرامكو لأسعار الخام لشهر مارس

كتب- أحمد والي:

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الخميس، بعد أن قامت شركة أرامكو السعودية برفع أسعار الخام لشهر مارس بشكل حاد، ومع ذلك، لم تؤثر هذه المكاسب بشكل كبير على تراجع خام القياس العالمي مزيج برنت في اليوم السابق.



بحلول الساعة 12.51 بتوقيت مصر، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 69 سنتًا أو 0.92% لتسجل 75.30 دولارًا للبرميل، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 73 سنتًا أو 1.03% ليصل إلى 71.76 دولارًا، وفق اخر تحديث لبلومبرج.



وكانت أسعار النفط قد هبطت يوم الأربعاء بنسبة تزيد عن 2%، في ظل زيادة كبيرة في مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة، مما أشار إلى ضعف الطلب. كما تأثر المستثمرون بتداعيات جولة جديدة من الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، بما في ذلك الرسوم على منتجات الطاقة.



ومنذ 15 يناير، انخفضت الأسعار بنحو 10%، مع التوترات السياسية الناجمة عن تولي دونالد ترامب منصب الرئيس الأمريكي.



ووفقا لوكالة رويترز، قال محللون في "بي إم آي" إنه من المتوقع أن تشهد الأسواق تقلبات كبيرة في الأسعار خلال الفترة المقبلة، في ظل محاولات الأسواق لتقييم تأثير سياسات ترامب الجديدة، خاصة فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية.



وفي سياق متصل، نجحت الزيادة الحادة في الأسعار للمشترين الآسيويين من أرامكو في وقف عمليات البيع التي شهدها السوق يوم الأربعاء، حيث توقع توني سيكامور، محلل السوق لدى آي جي، أن يشهد السوق عمليات شراء من قبل المتداولين الذين يغطون صفقاتهم القصيرة، خاصة مع تواجد الأسعار عند نطاق دعم قوي بين 70 و68 دولارًا.



من جانب آخر، سارع ترامب إلى فرض الرسوم الجمركية على الصين، إلا أن هذه الرسوم لم ترقَ إلى مستوى التهديدات التي أطلقها خلال حملته الانتخابية. وقد ردت بكين بفرض رسوم على واردات النفط والغاز الطبيعي المسال والفحم من الولايات المتحدة، لكن تأثير هذه التدابير كان محدودًا نظرًا لانخفاض حجم مشتريات الصين من هذه المنتجات.



أشارت شركة بي إم آي إلى أن بعض تدابير الرسوم الجمركية قد تضغط على أسعار النفط، لكن التأثير الإجمالي من المرجح أن يكون هبوطيًا، نظرًا للآثار السلبية المحتملة على الاقتصاد العالمي واستعداد ترامب لتقديم استثناءات للطاقة بهدف تقليل التأثير على العرض.







