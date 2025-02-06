عوائد سندات الخزانة الأمريكية عند أدنى مستوياتها خلال شهر تحت ضغط توقعات أسعار الفائدة على الدولار

كتبت- أمنية عاصم:

تعرضت عائدات سندات الخزانة الأميركية يوم الخميس لضغوط مع تفكير المتعاملين في توقعات أسعار الفائدة في البلاد في حين ارتفعت الأسهم العالمية في موجة صعود متواضعة مع انحسار المخاوف من تصعيد حرب تجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الرئيسيين، في حين، وفق وكالة رويترز.

وأضاف التقرير، كانت عائدات سندات الخزانة تحوم بالقرب من أدنى مستوياتها في أكثر من شهر، حيث كان المستثمرون غير متأكدين بشأن توقعات أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يوم الأربعاء، إنه في حين يريد ترامب خفض أسعار الفائدة، فإنه لن يطلب من مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة، وأوضح بيسنت في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس إنه وترامب يركزان على سندات الخزانة لمدة 10 سنوات.

وقال مايكل براون، كبير استراتيجي الأبحاث في بيبرستون، بحسب رويترز، "من المؤكد أن هذه التعليقات كانت مثيرة للاهتمام، وربما كانت مفاجئة بعض الشيء، رغم أنها تشير على الأرجح إلى أن بيسنت لديه نوع من التأثير المعتدل على ترامب؛ نظرًا لأنه يبدو أنه وجه الرئيس بعيدًا عن الهجمات المباشرة على بنك الاحتياطي الفيدرالي - على الأقل في الوقت الحالي".

وأدلى بيسنت بهذه التعليقات أمام نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي فيليب جيفرسون، الذي قال إنه راضٍ عن إبقاء سعر الفائدة للبنك المركزي في وضعه الحالي حتى يحصل صناع السياسات على فهم أفضل للتأثيرات الصافية لسياسات إدارة ترامب على التعريفات الجمركية والهجرة وإلغاء القيود والضرائب، وفق رويترز.

واستكمل التقرير، استقر العائد القياسي لسندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند 4.4342%، في حين ارتفع العائد لأجل عامين قليلاً إلى 4.2055%، تشير العقود الآجلة إلى تخفيف بنحو 45 نقطة أساس من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي بحلول نهاية العام.

قفز مؤشر الأسهم القيادية الصيني CSI300 (.CSI300)، بأكثر من 1% حيث استمر المستثمرون في الرهان على شركات الذكاء الاصطناعي المحلية بعد اختراق شركة DeepSeek الصينية الناشئة، ارتفع مؤشر شنغهاي المركب (.SSEC)، بنسبة 1.16٪.

افتتح مؤشر MSCI الأوسع نطاقًا لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان (.MIAPJ0000PUS) على ارتفاع بنسبة 0.44%، في حين ارتفع مؤشر نيكاي الياباني.