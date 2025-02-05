انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الأربعاء

كتبت- دينا كرم:

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 35 جنيهٌا، ببداية التعاملات الصباحية الأربعاء، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2624 جنيهٌا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 3373 جنيهٌا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3935 جنيهٌا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4498 جنيهٌا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 31480 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام نحو 44980 جنيهٌا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام نحو 139887 جنيهٌا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام نحو 224900 جنيهٌا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام الذهب عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.48 % إلى نحو 2856 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) ببداية التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.