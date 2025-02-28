سعر الذهب اليوم في مصر يخسر 30 جنيها بحلول التعاملات المسائية

كتبت- آية محمد:

تراجع سعر الذهب بنحو 30 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية اليوم الجمعة، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2683 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3450 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 4025 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4600 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 32200 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 46000 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 143060 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 230000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.23% إلى نحو 2842 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.