

كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 27-2-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن استقر سعره بحلول التعاملات المسائية الأربعاء.

يذكر أن سعر الذهب في مصر استقر بحلول التعاملات المسائية الأربعاء، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 27-2-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4703 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4115 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3528 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2744 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1959 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 146276 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 32920 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وهبط سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.70% إلى نحو 2894 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.