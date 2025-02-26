البورصة تعدل مواعيد جلسة التداول في رمضان

كتبت-أمنية عاصم:

قررت إدارة البورصة المصرية، تحديد مواعيد مواعيد جلسة التداول خلال شهر رمضان لتكون تداول السوق الرئيسي وكذلك سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) وجلسة تداول سندات وأذون الخزانة المصرية وجلسة تحويلات شهادات الإيداع الأجنبية مقابل الأسهم المصرية من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 1:30 ظهرًا، وتسبقها الجلسة الاستكشافية من الساعة 9:30 صباحًا.

وأَضافت في بيان المنشور على شاشات البورصة، أن جلسة مزاد سعر الاقفال ستكون من توقيت 1:15 ظهراً ولمدة 10 دقائق، على أن يتم غلق جلسة المزاد في وقت متغير (عشوائي) بداية من توقيت 1:23 ظهرًا وحتى توقيت 1:25 ظهرًا، وجلسة التداول بسعر الإغلاق من توقيت 1:25 ظهرًا وحتى توقيت 1:30 ظهرًا تمامًا.

وأوضحت أن تسجيل الأوامر في سوق الصفقات ذات الحجم الكبير من الساعة 9:15 صباحًا إلى الساعة 9:30 صباحًا وتسجيل الأوامر المقابلة من الساعة 9:30 صباحًا حتى 9:45 صباحًا، وتقسيم الحسابات المجمعة من الساعة 1.30 ظهرًا إلى الساعة 2 ظهرًا.

واستكمل أن جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الأوامر خارج المقصورة) يومي الاثنين والأربعاء من كل اسبوع من الساعة 11:30 صباحًا إلى الساعة 12 ظهرًا، وجلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الصفقات خارج المقصورة) من الساعة 9:30 صباحًا إلى الساعة 11 صباحًا.