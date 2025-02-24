انخفاض طفيف في سعر الذهب اليوم في مصر ببداية التعاملات

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر، بنحو 5 جنيهات، ببداية تعاملات الاثنين، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2760 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3549 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 4140 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4732 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 33120 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 47320 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 147165 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 236600 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.17 % إلى نحو 2941 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.