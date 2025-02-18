وزير البترول يبحث مع "هني ويل" تنفيذ مشروع وقود الطيران المستدام

كتبت- دينا كرم:

التقي كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، بوفد شركة هني ويل العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا، لمناقشة أوجه التعاون الحالية في مشروع وقود الطيران المستدام SAF المزمع إنتاجه من زيوت الطهي المستعملة للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، وسبل دفع التعاون في هذا المجال للإسراع بتنفيذ المشروع.

جاء ذلك، على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجبس 2025، حيث ضم الوفد انانت ماهيشراوي رئيس الشركة للمناطق العالمية، وخالد هاشم، رئيس شركة هني ويل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحضور علاء البطل وكيل أول الوزارة والمشرف علي السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ.

كما جرى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات عمل جديدة للاستفادة من الحلول التكنولوجية في مجال كفاءة استخدام الطاقة في ظل توجه الوزارة لإعداد برنامج وطني في هذا المجال بالتعاون مع المملكة العربية السعودية، وكذلك في تطوير بعض مصافي التكرير وزيادة انتاجيتها ، علاوة علي فرص التعاون في مجال التحول الرقمي والربط المعلوماتي.