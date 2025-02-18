ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الثلاثاء

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 35 جنيهًا، خلال منتصف تعاملات الثلاثاء، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2746 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3531 جنيه للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4120 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4708 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 32960 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 47080 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 146419 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 235400 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.52% إلى نحو 2911 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.