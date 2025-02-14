وزير البترول يشارك في فعاليات القمة العالمية للحكومات بالإمارات

كتبت- دينا كرم:

استعرض كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جهود ومبادرات كفاءة الطاقة بقطاع البترول المصري، وأكد حرص القطاع على التوسع في مشروعات ترشيد وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، كونها أحد المحاور الأساسية لاستراتيجية وأولويات عمل وزارة البترول والثروة المعدنية بما يسهم في تشكيل مزيج الطاقة الأمثل في مصر.

وبحسب بيان من الوزارة اليوم، جاء ذلك في إطار مشاركته في فعاليات القمة العالمية للحكومات المنُعقدة بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة 11- 13 فبراير الجاري، والذي شارك فيها، كمتحدث رئيسي في المائدة المستديرة التي تم عقدها حول التحالف العالمي لكفاءة الطاقة كمنصة رائدة تهدف إلى تسريع تحسينات كفاءة الطاقة في جميع أنحاء العالم.



ولفت بدوي، إلى أن تحسين كفاءة الطاقة هو ركيزة أساسية وليست خيارًا، حيث يُعد تحقيق التنمية المستدامة هدفًا حيويًا، مشيراً إلى أن التعاون مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين هو المفتاح لتحقيق نجاحات ملموسة في أهداف كفاءة الطاقة.

وأوضح بدوي، أن قطاع الطاقة في مصر بصدد وضع برنامج وطني متكامل لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في مصر، والتوسع في تطبيق أفضل الممارسات في إطار تحقيق أهداف الدولة للاستخدام الأمثل لمختلف موارد الطاقة بما يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية.



ويُذكر أن التحالف العالمي لكفاءة الطاقة (GEEA) هو تحالف دولي لقادة الحكومات والشركات والمنظمات غير الحكومية يدعم التنفيذ الأسرع والأعمق لحلول كفاءة الطاقة لتحقيق أهداف الطاقة والمناخ العالمية، كما يساعد على تنسيق جهود شركات كفاءة الطاقة العالمية والمسئولين والمبادرات لتعزيز الدور المهم لكفاءة الطاقة كحل مناخي.