بدءا من هذا الموعد.. ارتفاع أسعار "كوكاكولا"و"شويبس" بالأسواق

كتبت- دينا خالد:

رفعت شركة كوكاكولا، سعر الزجاجة البلاستيك 300 ملي بنحو 75 قرشا بالأسواق، وذلك اعتبارا من الثلاثاء المقبل الموافق 4 فبراير، وفقا لقول حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية، لمصراوي.

وبحسب منشور للشركة حصلت مصراوي على نسخة منه، ارتفع سعر الزجاجة البلاستيك "كولا وفانتا وسبرايت" 300 ملي إلى 10.75 جنيه مقابل 9.75 جنيه بالأسواق، قبل الزيادة.

ورفعت الشركة سعر الزجاجة "شويبس" 250 ملي إلى 10.75 جنيه، بزيادة قدرها 75 قرشا.