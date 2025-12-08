إعلان

انخفاض الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق

كتب : أحمد الخطيب

10:13 ص 08/12/2025

أسعار الحديد والأسمنت

كتب- أحمد الخطيب:

انخفضت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الاثنين 8-12-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

سعر طن الحديد الاستثماري: 36662.94 جنيه، بتراجع 1149.56 جنيه.

سعر طن حديد عز: 37677.12 جنيه، بتراجع 370.61 جنيه.

سعر طن الأسمنت: الرمادي: 4022.41 جنيه، بتراجع 91.23 جنيه.

