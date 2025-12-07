كتبت- دينا خالد:

أطلقت مجموعة التنمية الصناعية (IDG)، المجمع الصناعي e2 بأكتوبر الجديدة بمدينة 6 أكتوبر.

وتبلغ التكلفة الاستثمارية لتطوير المشروع بتكلفة 4.8 مليار جنيه وعلى مساحة 1.6مليون متر مربع، بحسب بيان للمجموعة اليوم.

ومن المتوقع أن يجذب مجمعe2 New October الجديد استثمارات أجنبية ومحلية كبيرة، إلى جانب توفير أكثر من 10,000 فرصة عمل في مختلف الصناعات، وبناء وتطوير ما يصل إلى 100 مصنع متوقع إنشائه.

وتخطط مجموعة التنمية الصناعية IDG للانتهاء من تنفيذ وتسليم المجمع خلال ثلاث سنوات، كما بدأ بالفعل طرح الأراضي للشركات الراغبة في الاستثمار اعتبارا من النصف الثاني لهذا العام.

وأطلقت مجموعة التنمية الصناعية (IDG) في عام 2008 مجمع "e2أكتوبر" كأول منطقة صناعية متكاملة في مصر، والذي يضم مجموعة من كبرى الشركات ورواد الصناعة المحلية والدولية، إلى جانب مجموعة متنوعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة.