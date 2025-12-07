إعلان

احتياطي النقد الأجنبي لمصر يقفز إلى مستوى قياسي جديد 50.216 مليار دولار بنوفمبر

كتب : منال المصري

12:51 م 07/12/2025

النقد الأجنبي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنحو 145 مليون دولار خلال شهر نوفمبر إلى نحو 50.216 مليار دولار مقابل نحو 50.071 مليار دولار في أكتوبر الماضي، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

بعد صفقة رأس الحكمة ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر قرب 15 مليار دولار من فبراير 2024 وحتى نهاية الشهر الماضي.

يتكون احتياطي النقد الأجنبي لمصر من رصيد الذهب ومجموعة من العملات السائلة بجانب حقوق السحب لدى صندوق النقد الدولي SDRS.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

النقد الأجنبي البنك المركزي المصري صندوق النقد الدولي SDRS

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تعطل استمارة "الإعدادية" يربك الطلاب.. وأولياء الأمور يطالبون بتدخل عاجل
ما هي شروط وموانع الحصول على الدعم النقدي "تكافل وكرامة"؟
استمرار الانخفاض وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام
السيناريوهات المتوقعة لحسم مصير 300 طعن من المرحلة الثانية.. ماذا ينتظر المرشحين اليوم؟