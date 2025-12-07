ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنحو 145 مليون دولار خلال شهر نوفمبر إلى نحو 50.216 مليار دولار مقابل نحو 50.071 مليار دولار في أكتوبر الماضي، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

بعد صفقة رأس الحكمة ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر قرب 15 مليار دولار من فبراير 2024 وحتى نهاية الشهر الماضي.

يتكون احتياطي النقد الأجنبي لمصر من رصيد الذهب ومجموعة من العملات السائلة بجانب حقوق السحب لدى صندوق النقد الدولي SDRS.