بحضور ساويرس ووزيرين.. انطلاق مؤتمر حابي السنوي السابع الثلاثاء

تعقد جريدة حابي مؤتمرها السنوي السابع يوم الثلاثاء 16 ديسمبر الجاري، تحت عنوان (تنافسية الاقتصاد المصري – العد التنازلي لأهداف 2030)، برعاية الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

يعد مؤتمر جريدة حابي السنوي واحدًا من المؤتمرات الاقتصادية المؤثرة التي يتم تنظيمها في مصر، ويشهد حضورًا رفيع المستوى من الحكومة والقطاع الخاص، وجلسات نقاشية موسعة، ولقاءات حوارية مع وزراء من المجموعة الاقتصادية وقادة الهيئات والكيانات المنظمة للأنشطة المالية والاستثمارية، وحوارات مباشرة مع نخبة مجتمع الأعمال، ومن بينهم المهندس نجيب ساويرس، والذي من المرتقب أن يشارك في حوار مفتوح جديد خلال الدورة السابعة من المؤتمر.

جاء اختيار عنوان مؤتمر هذا العام (تنافسية الاقتصاد المصري – العد التنازلي لأهداف 2030)، معبرًا عن هدف بناء اقتصاد تنافسي قوي ومتنوع، وفقًا لما تم إعلانه في رؤية مصر 2030، التي تم إطلاقها في فبراير 2016، والتي تلاها وتكامل معها الكثير من البرامج والرؤى قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، ما جعل تعزيز تنافسية الاقتصاد محورًا لا تخلو منه خطة قطاعية أو إستراتيجية عامة.

كما يتواكب هذا المحور مع تزايد الاهتمام بتنويع الاقتصاد وفتح مجالات أكبر أمام القطاع الخاص، وفقًا لما تضمنه برنامج الحكومة والسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وبرنامج صندوق النقد الدولي.

ويناقش المؤتمر عبر جلساته ولقاءاته المختلفة مفهوم تنافسية الاقتصاد المصري، ويرصد الإجراءات والتشريعات والخطط التنفيذية لتعزيز هذه التنافسية، سواء بين اللاعبين الرئيسيين به في مختلف القطاعات بشقيها الاستثماري والتجاري، أو أمام الاقتصادات المجاورة والشبيهة، وكذلك دور شكل الملكية والحصص السوقية في تحديد درجة هذه التنافسية وقياس كفاءتها.

كما تتناول جلسات المؤتمر، إجراءات تحسين مناخ الاستثمار ورفع تصنيف مصر في المؤشرات والتقارير الدولية التي تقيس بيئة ممارسة الأعمال، وقدرة الاقتصاد على تنويع مصادر الدخل الرئيسية وتوليد فرص العمل من مختلف القطاعات، وتعزيز فرص نمو الاستثمار المحلي جنبًا إلى جنب مع أهداف زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي.