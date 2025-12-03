وزير البترول يبحث مع أنجلوجولد أشانتي ضخ استثمارات في تعدين الذهب

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع هدى منصور، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة السكري لمناجم الذهب ممثلة لشركة أنجلوجولد أشانتي العالمية، لبحث فرص تعزيز التعاون وضخ استثمارات إضافية في أنشطة تعدين الذهب في مصر، خاصة بعد حصول الشركة على رخصتين جديدتين للبحث والتنقيب في الصحراء الشرقية، إلى جانب نشاطها الحالي وخططها لتطوير منجم السكري، وفق بيان الوزارة.

وعلى هامش زيارة الوزير للعاصمة البريطانية لندن على رأس بعثة الأعمال المصرية البريطانية في مجال التعدين، أكد خلال اللقاء دعم الوزارة الكامل لجهود الشركة العالمية سواء في رفع إنتاجية منجم السكري استنادًا لما تمت مناقشته مؤخرًا خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع الشركة أو في تسريع أعمال الاستكشاف بمناطق الامتياز الجديدة وفق نموذج الاتفاقية المستحدثة لاستغلال الذهب والمعادن الذي يواكب أفضل الممارسات العالمية ويهدف إلى جذب استثمارات تعدين واسعة النطاق لمصر.

كما تناول اللقاء بحث التعاون في مجالات التدريب وتنمية القدرات البشرية عبر إعداد برامج مشتركة لتأهيل الجيولوجيين ومهندسي التعدين المصريين داخل مواقع أنجلوجولد المختلفة، إضافة إلى التعاون في مجالات السلامة والصحة المهنية والبيئة والاستفادة من خبرات الشركة، باعتبارها شريكًا استراتيجيًا لقطاع التعدين المصري.

وتمثل الرخصتان الجديدتان فرصة نوعية للتنقيب عن الذهب على مساحة تتجاوز 2200 كيلومتر مربع في مناطق بكر غير مستكشفة ضمن نطاق الدرع العربي النوبي الغني بالمعادن.