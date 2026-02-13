هل تنجح إسرائيل في فرض تهجير ناعم بالضفة؟.. محلل فلسطيني يوضح

حذر الدكتور ماهر صافي، المحلل السياسي الفلسطيني، من استمرار تصاعد اعتداءات الاحتلال والمستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، مؤكدًا أن إسرائيل تسعى لتنفيذ ما وصفه بـ"سيناريو تهجير ناعم" يشبه ما حدث في غزة، لكن بطرق مختلفة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه السياسة تشمل هدم المنازل بأيدي أصحابها، وإخلاء مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم، واعتقال النساء والأطفال، وقطعان المستوطنين الذين يعتدون على المزارعين.

وأضاف صافي أن إسرائيل تواصل سياسة الاستيطان المكثفة، خاصة بعد اعتراف أكثر من 160 دولة بدولة فلسطين، مما زاد "شهيتها" لتهويد الأرض وتقويض حل الدولتين.

وأشار إلى أن الاحتلال غير مسمى الضفة الغربية إلى "يهودا والسامرة"، وأصدر قرارات تمس هوية المواطن الفلسطيني، بما في ذلك ما يتعلق بأسرى ومصادرة الأراضي، مؤكدًا أن إسرائيل تستحوذ الآن على أكثر من 80% من مساحة الضفة.

وتابع المحلل السياسي أن السلطة الفلسطينية مُقيدة بشكل كبير بأوامر أمريكية وإسرائيلية، ومطالبة بإصلاحات غير واقعية، في وقت تتعمد فيه إسرائيل تقييد حركة المواطنين عبر الحواجز والكانتونات، حيث يحتاج الفلسطيني أحيانًا إلى 4 ساعات للوصول إلى مكان عمله.

وأكد أن السكان أصبحوا عاجزين عن الاحتجاج خوفًا من القصف الجوي والمسيرات، مستشهدين بما حدث في غزة ككابوس يطاردهم.

وعن شهر رمضان المقبل، الذي يُعتبر الثالث على التوالي في ظل الحرب، قال صافي: إن كل آمال الفلسطينيين معلقة على مصر، مشيدًا بالدور المصري الكبير في إفشال مخططات التهجير، وإدخال 80% من المساعدات إلى غزة، والإصرار على فتح معبر رفح.

وأكد على أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن "التهجير خط أحمر" شكلت سندًا معنويًا كبيرًا للشعب الفلسطيني، الذي ينتظر من مصر استمرار دورها في إنقاذه ودعم صموده في أرضه.