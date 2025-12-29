إعلان

ارتفاع أسعار البيض اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : أحمد الخطيب

10:26 ص 29/12/2025

أسعار البيض

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- أحمد الخطيب:

ارتفع متوسط سعر كرتونة البيض، خلال تعاملات اليوم الاثنين 29-12-2025، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 144.16 جنيه، بزيادة 3.84 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 147.41 جنيهًا، بزيادة 94 قرشًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار البيض سعر كرتونة البيض البيض البلدي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

جزر القمر

- -
21:00

مالي

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

زامبيا

- -
21:00

المغرب

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

اليوم.. بنكا الأهلي ومصر يحسمان سعر الفائدة على الشهادات والودائع
حالة الطقس اليوم.. برودة شديدة وأمطار على هذه المناطق
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية التعاملات الصباحية