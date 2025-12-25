إعلان

خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الدواجن واللحوم والحديد والذهب

كتب : مصراوي

01:14 م 25/12/2025

خريطة الأسعار اليوم

انخفضت أسعار الدواجن، والبيض، والحديد، واللحوم، خلال تعاملات اليوم الخميس 25-12-2025، بينما ارتفعت أسعار الطماطم، والجبن، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار البيض اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق

63 جنيه لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

انخفاض أسعار اللحوم والدواجن وارتفاع الجبن اليوم بالأسواق

ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بمنتصف التعاملات

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

