انخفضت أسعار الدواجن، والبيض، والحديد، واللحوم، خلال تعاملات اليوم الخميس 25-12-2025، بينما ارتفعت أسعار الطماطم، والجبن، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

